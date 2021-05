Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen in Fußgängerzone

Sonneberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags zog ein 21-jähriger Sonneberger durch die Fußgängerzone der Sonneberger Innenstadt und beschädigte in seinem Alkoholrausch mehrere Sitzbänke und Ladenschaufenster. Der Mann wurde aufgrund dessen in Gewahrsam genommen. Nach dem Ausnüchtern wurde er schließlich wieder entlassen und randalierte kurz darauf erneut, diesmal an seiner Wohnanschrift und beschädigte dort Haustür und Treppengeländer im Mehrfamilienhaus. Er wurde daraufhin erneut in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden fünf Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell