Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw rollt gegen Baum

Burgk, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 15:40 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich beim Aussichtsturm in Burgk ein geparktes Fahrzeug selbstständig gemacht hat und gegen einen Baum gerollt war. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein VW Polo stand geparkt auf dem dortigen Parpkplatz. Hierbei war er vermutlich nicht richtig gesichert, sodass er quer über den gesamten Parkplatz, einen kleinen Hang hinunter und anschschließend gegen einen Baum fuhr. Er legt so ca. 100 m zurück. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell