Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Burgk - Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 66-Jähriger befuhr am 08.05.2021 gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw BMW die L1095 von Schleiz in Richtung Gräfenwarth. In Höhe der Einmündung nach Burgk sprang plötzlich eine Hirschkuh auf die Fahrbahn. Trotz Notbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro, dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Tier überlebte den Unfall nicht und verendete vor Ort.

