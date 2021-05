Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallbeteiligter gesucht

Neustadt/Orla (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 09:30 Uhr in der Orlagasse / Nähe Spielwarengeschäft "Döpel" zu einem Unfall. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer beschädigte hier beim Einparken einen roten Pkw MITSUBISHI. Der Unfallverursacher machte sich auf die Suche nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeuges und betrat dazu ein in der Nähe befindliches Geschäft. Von hier sah er, wie der MITSUBISHI kurz darauf wegfuhr und der oder die Fahrer/-in offensichtlich den Schaden nicht bemerkt hatte. Dementsprechend bittet die Polizei darum, dass sich der/die Unfallbeteiligte bzw. Geschädigte beim Kontaktbereichsdienst in Neustadt/Orla (036481-22183) oder der Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de) meldet.

