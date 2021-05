Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Personenkontrolle bringt Drogen ans Tageslicht

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 31-Jähriger in der August-Bebel-Straße kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in dessen Sachen u. a. knapp über 20 Gramm Marihuana auf. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahen eingeleitet.

