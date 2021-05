Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gartenlaubeneinbruch

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Im Tatzeitraum vom Nachmittag des 05.05.2021 bis zum Nachmittag des 06.05.2021 drangen der oder die unbekannten Täter in eine Laube in der Gartenanlage "Am Lerchenbühl" ein und entwendeten hieraus u. a. zwei Fernseher, eine Wildkamera und zwei Akkuschrauber im hohen dreistelligen Gesamtwert. Der angerichetete Sachschaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de).

