Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl

Sonneberg (ots)

Im Tatzeitraum vom 04.05.2021, 11:00 Uhr bis zum 05.05.2021, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein sich gerade in der Sanierung befindliches Gebäude in der Köppelsdorfer Straße ein und entwendeten hieraus u. a. Werkzeug und Baumaterial im niedrigen vierstelligen Gesamtwert. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de).

