Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr ein auf einem Parkplatz / Höhe Mittlerer Watzenbach 8a abgestellter brauner Pkw AUDI Q3 durch ein unbekanntes Verursacherfahrzeug beschädigt. Durch dieses wurden Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange und linken Tür des AUDI hinterlassen. Der oder die Unfallverursacher/-in verließ den Ereignisort, ohne den entsprechenden Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

