Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wurden die Räumlichkeiten mehrerer Personen im Bereich Schalkau durchsucht. Hintergrund war die Umsetzung der im Zusammenhang mit laufenden Rauschgiftverfahren erlassenen Beschlüsse des Amtsgericht Meiningen. Hierbei konnten u. a. Cannabisprodukte im niedrigen dreistelligen Bereich, mehrere Ecstasytabletten, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, elektronische Speichermedien und Gegenstände, die offensichtlich für den Drogenhandel bestimmt waren, sichergestellt werden. Ein 47-jähriger Tatverdächtiger wurde in dem Zusammenhang vorläufig festgenommen und am heutigen Tag, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, voerst wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Saalfeld.

