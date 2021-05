Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleinkind als vermisst gemeldet - durch das beherzte Handeln zweier 15-Jähriger konnte Schlimmeres verhindert werden

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr meldete eine 32-Jährige ihren dreijährigen Sohn bei der Polizeiinspektion Sonneberg als vermisst woraufhin sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Kind eingeleitet wurden. Der Junge hatte die elterlichen Wohnung in der Erich-Weinert-Straße unbemerkt verlassen und sich im unbekannte Richtung entfernt. Nur ca. 10 Minuten nach dem Anruf der besorgten Mutter des Jungen suchten zwei 15-jährige Mädchen die Polizeiinspektion in der Bismarckstraße mit dem kleinen Abenteurer an der Hand auf. Sie hatten ihn im Bereich des Bahnhofes an einer Ampel angesprochen, da ihnen aufgefallen war, dass er ohne Begleitung unterwegs war. Durch das beherzte Handeln der Mädchen konnte Schlimmeres verhindert und der Ausreißer wohlbehalten an seine sichtlich erleichterte Mutter sowie Geschwister übergeben werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Mädchen, deren vorbildliches Verhalten einen polizeilichen Großeinsatz verhinderte.

