Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weggeworfener Rauchmelder sorgt für kurze Aufregung

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in einer Mülltonne in der Bahnhofstraße offensichtlich ein Gegenstand befindet, der merkwürdige Geräusche von sich gibt. Vor Ort konnte dann Entwarnung gegeben werden, da sich der potentiell gefährliche Gegenstand als entsorgter, allerdings noch funktionstüchtiger, Rauchmelder herausstellte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell