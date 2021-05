Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer erleben unerfreuliche Situationen mit umgestürzten Bäume

Saaldorf/Gräfenwarth (ots)

Am gestrigen Morgen legte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer bei Saaldorf in einem Waldstück eine Pause ein und verlies dazu sein Fahrzeug. Kurz darauf stürzte ein Baum auf den Pkw und beschädigte diesen. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Durch die hinzugerufende Feuerwehr wurden noch weitere Bäume in der Nähe, welche ebenfalls umzustürzen drohten, gefällt.

Ebenfalls am gestrigen Morgen fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pkw von Saalburg kommend in Richtung Schleiz. Kurz vor der Ortslage Gräfenwarth stürzte plötzlich ein Baum auf die Straße und es kam zur Kollission. Auch hier blieb es zum Glück "nur" bei Blechschaden.

