Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch ohne Beutegut, jedoch entsteht hoher Sachschaden

Sonneberg/ Oberlind (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Personen in ein Bürogebäude eines Verbandes im Ziegenrückweg in Sonneberg/ Oberlind ein. Vermutlich durch Aufhebeln eines Fenster, nachdem anderweitige Einbruchmöglichkeiten augenscheinlich zuvor nicht zum Ziel führten, gelangte/n der/ die Unbekannten ins Objekt, es wurden, der Spurenlage zufolge, mehrere Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Durch mehrere Beschädigungen entstand hoher Sachschaden, nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672 - 417 1464 in Verbindung zu setzen

