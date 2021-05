Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht erbringen Hinweise auf Verursacher

Blankenstein (ots)

Am Montagabend kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Selbitzplatz in Blankenstein auf dem Patientenparkplatz einer Praxis. Da der Eigentümer des beschädigten Fahrzeuges beobachtet hatte, wie ein Mann mit seinem Mercedes beim Rangieren gegen sein geparkt abgestelltes Fahrzeug fuhr, und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, gelang es den Beamten über das bekannte Kennzeichen den Unfallverursacher zu ermitteln. Ein 82-Jähriger aus Pottiga konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden- die Unfallspuren am Verursacherfahrzeug wurden gesichert, sodass die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht mit Hinweisen auf den Verursacher geführt werden.

