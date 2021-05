Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Sonneberg (ots)

Am 03.05.2021, gegen 18:40 Uhr, fiel der Polizei in Sonneberg in der Bismarckstraße ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen auf. Die darauf folgende Verkehrskontrolle brachte ans Licht, dass der E-Scooter nicht versichert war. Darüber hinaus stand der 36-jährige Sonneberger unter dem Einfluss von Drogen, sodass im Anschluss mit ihm noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell