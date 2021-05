Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Sportgeschäft gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag drangen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft in der Marktstraße in Neuhaus am Rennweg ein. Die Unbekannten verschafften sich durch Aufhebeln einer Nebentür Zugang zu den Räumlichkeiten- es wurden zwei hochwertige, neue Mountainbikes sowie drei weitere, bereits ältere Fahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, welche Verdächtiges, insbesondere im Tatzeitraum zwischen 22:00 - 23:00 Uhr, festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 in Verbindung zu setzen. Auch verdächtige Fahrzeuge im Tatzeitraum in der Marktstraße könnten für die folgenden Ermittlungen relevant sein.

