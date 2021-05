Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 45-Jährige flüchtet ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss vor Verkehrskontrolle

Goßwitz (ots)

Am Samstagabend beabsichtigten Beamte der LPI Saalfeld ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle in der Ernst-Thälmann-Straße in Kamsdorf zu unterziehen. Die Fahrzeugführerin flüchtete jedoch bei Erkennen des Anhaltesignals, durchfuhr gesperrte Straßen und missachtete die Vorfahrt an der Kaulsdorfer Straße. Nach einer kurzen Verfolgung konnte die 45-jährige Renault-Fahrerin an ihrem Grundstück beim Verlassen des Fahrzeugs gestellt werden und räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem erbrachte ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich des Betäubungsmittelkonsums, sodass eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus erfolgte. Der Beschuldigten wurde jegliche Weiterfahrt untersagt, außerdem muss sie sich wegen eines, während der Durchsuchung ihrer Person, aufgefundenen, verbotenen Böllers verantworten.

