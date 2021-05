Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Jugendclub gesucht

Saalfeld/ Beulwitz (ots)

Zwischen Samstag, dem 24.04.2021, bis zum 01.05.2021 drangen bislang unbekannte Täter in den Jugendclub in Saalfeld/ OT Beulwitz, Im Zechengrund, ein. Nach Einschlagen eines Fensterglases gelangten der/ die Unbekannten offensichtlich ins Gebäudeinnere und durchsuchten, der Spurenlage zufolge, mehrere Räumlichkeiten sowie einen angrenzenden Schuppen. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden. Am Tatort sicherten die eingesetzten Beamten unter anderem DNA-Spuren und fanden weiterhin ein Fahrrad auf, welches zum Zwecke der weiteren Ermittlungen sichergestellt wurde. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salfeld unter 03671-560 zu melden.

