Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit eskaliert

Nimritz (ots)

Am Freitagabend kam es in Nimritz bei Pößneck zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 59-Jähriger wurde hier von einem 10 Jahre jüngeren Mann mehrfach beleidigt und bedroht. Die Situation spitzte sich immer mehr zu und es kam in der Folge dazu, dass der 49-Jährige eine Gartengabel in Richtung seines Gegenübers stieß. Dieser konnte jedoch zum Glück ausweichen und wurde so nicht verletzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme leistete der alkoholisierte Mann weiterhin erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Er musste deshalb in der Folge gefesselt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell