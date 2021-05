Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau widersetzt sich bei Verkehrskontrolle

Neuhaus/Rwg. (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in der Ortslage Neuhaus am Rennweg ein Pkw ohne Kennzeichen festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle der 67-jährigen Fahrerin versuchte diese einfach davonzufahren und leistete weiterhin derart heftige Gegenwehr, dass sie unter dem Einsatz körperlicher Gewalt aus ihrem Fahrzeug gezogen und anschließend gefesselt werden musste. Als Gründe für das Verhalten könnten der nicht zugelassene bzw. versicherte Pkw und eine offensichtlich nicht vorhandene Fahrerlaubnis eine Rolle spielen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenfertigung wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt.

