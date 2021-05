Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle in 30er-Zone - Pkw wird mit 58 km/h gemessen

Gefell (ots)

Am vergangenen Freitag führte die Polizei in der Hofer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden ingesamt 33 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hielten. Es wurden 30 Verwarngelder erhoben und 3 Anzeigen gefertigt. Unrühmlicher Tagesschnellster war ein Pkw, der mit 58 km/h gemessen wurde.

