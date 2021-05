Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad bis auf Vorderrad entwendet

Rudolstadt (ots)

Vermutlich in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag wurden durch den oder die unbekannten Täter ein schwarzes Mountainbike in der Straße "Am Bahndamm" entwendet. Dieses war mit dem Vorderrad und einem Seilschloss an einem dortigen Fahrradständer gesichert. Der Dieb baute offensichtlich das Vorderrad aus, lies dies am Ständer zurück und machte sich mit dem Rest unerkannt davon. Sachdienliche Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell