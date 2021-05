Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfassungswidrige Parolen gebrüllt und Passanten beleidigt

Saalfeld (ots)

Am frühen Freitagabend ging ein 16-Jähriger, gemeinsam mit einer Bekannten, am Saaleradweg spazieren. Dabei kamen ihnen im Bereich "Unterm Kitzerstein"/Treppenaufgang Bahnhofstraße/Saalstraße drei Männer entgegen, wobei zwei aus dieser Gruppe verfassungswidrige Parolen brüllten. Die drei Männer liefen dann zu einer siebenköpfigen Personengruppe weiter. Als der 16-Jährige mit seiner Bekannten an dieser vorbeilief, wurden ihm gegenüber daraus beleidigende Worte geäußert.

