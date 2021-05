Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Schalkau (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021, gegen 14:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person in der Coburger Straße in Schalkau. Ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer wollte mit seinem VW Polo nach rechts in Richtung Markt fahren. Während des Abbiegevorgangs kreuzte ein 8-jähriger Radfahrer die Coburger Straße, sodass es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer kam. Das Kind wurde dadurch leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 1000,00 EUR.

