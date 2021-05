Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wertsachen aus Pkw entwendet

Effelder (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 29.04.2021 auf Freitag, den 30.04.2021 schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Pkw VW ein und entwendete die darin befindliche Geldbörse. Das Fahrzeug war in der Sonneberger Straße in Effelder geparkt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800,00 EUR. Die Geldbörse wurde unweit des Tatortes mitsamt Inhalt wieder aufgefunden und dem Eigentümer ausgehändigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell