Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Unfall an Kreuzung

Pößneck (ots)

Heute Morgen kam es im Kreuzungsbereich B281 Pößneck/Ost - Neustädter Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 57-Jährige fuhr aus Richtung Oppurg kommend und wollte an der Einmündung zur Neustädter Straße nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollission mit einem entgegenkommenden 64-Jährigen. Der Pkw der Frau kippte durch den Aufprall auf die Seite und blieb so liegen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Ein in dem Bereich befindliches Verkehrszeichen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. In Folge des Unfalls bzw. aufgrund der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es für ca. zwei Stunden zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell