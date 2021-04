Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Mülltonnen brennen

Neuhaus/Rwg. (ots)

Gestern Abend gegen 22:00 Uhr wurden in der Semmelweißstaße und der Sebastian-Kneipp-Straße in Neuhaus am Rennweg mehrere brennende Mülltonnen festgestellt. Konkret handelte es sich um vier blaue Papier- und sechs schwarze Hausmülltonnen, aus denen die Flammen bis zu einer Höhe von fünf Metern schlugen. Diese konnten teilweise durch einen aufmerksamen Bewohner mit einem Feuerlöscher bzw. durch die Feuerwehr gelöscht und so ein mögliches Übergreifen auf angrenzende Hausfassaden verhindert werden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu den bis dato unbekannten Verursachern.

