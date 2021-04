Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Schmuckgeschäft

Sonneberg/Köppelsdorf (ots)

In der letzten Nacht drangen unbekannte Diebe in ein Schmuckgeschäft in Köppelsdorf bei Sonneberg ein und richteten dabei einen geschätzten Sachschaden von 5000,- Euro an. Wieviel Schmuck insgesamt entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es ist aber zum jetzigen Zeitpunkt bereits absehbar, dass sich dessen Gesamtwert im fünfstelligen Bereich bewegen wird. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von mehreren Tätern aus. In dem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

