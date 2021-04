Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung im Supermarkt - Zeugenaufruf

Saalfeld/Gorndorf (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:50 Uhr zu einer Auseinandesetzung in einem Einkaufsmarkt in der Rathenaustraße. Ein männlicher Kunde wurde hier durch das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass er bitte einen Einkaufswagen nutzen oder stattdessen den Markt verlassen solle. Dabei kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren weiteren Verlauf der Mann einen 54-jährigen Mitarbeiter des Marktes schlug und trat. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Personenbeschreibung:

- ca. 170 - 180 cm groß - ca. 50 - 60 Jahre alt - normale, schlanke Statur - kurze, weiß-graue Haare - dunkel gebräunte Haut - oliv grünes Hemd oder Jacke - Arbeitshose - silberne Umhängetasche

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die zur Identifizierung des Täters beitragen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell