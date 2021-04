Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Judenbach (ots)

Am gestrigen Abend fuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Jagdshof kommend in Richtung Schauberg. Dabei kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kolliderte mit der Leitpanke und verletzte sich dabei schwer. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt.

