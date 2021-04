Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw die Gustav-Freytag-Straße in Richtung Krankenhaus. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einem 77-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser wurde in der Folge auf den Gehweg geschoben und stieß hier mit einem Straßennamensschild, sowie weiterhin einer Straßenlaterne zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

