Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung in Schulgebäude

Pößneck (ots)

Gestern Morgen erhielt die Polizei die Mitteilung, dass vermutlich am Dienstagvormittag durch unbekannte Täter in einem Schulgebäude in der Wohlfahrthstraße vier Aufstelltafeln und zwei Türen der Herrentoilette beschädigt wurden und so ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro entstanden ist. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de).

