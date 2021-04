Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Garsitz/Königsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden auf einem Landwirtschaftsweg in der Nähe von Garsitz bei Königsee ein Motorradfahrer und dahinter ein Mopedfahrer mit einem Sozius ohne Helm festgestellt. Beim Erblicken des Streifenwagens bogen beide auf eine Wiese ab und versuchten zu entkommen. Dabei konnten die Beamten erkennen, dass sich an keinem der beiden Fahrzeuge ein Kennzeichen befindet. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde der 14-jährige Mopedfahrer mit seinem 12-jährigen Sozius gestoppt, der Motorradfahrer flüchtete unerkannt. Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell