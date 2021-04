Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Graffitischmierereien festgestellt

Sonneberg (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden in der Werkringstraße an mehreren Gebäuden und LKW-Aufliegern durch unbekannte Täter zahlreiche Graffitischmierereien in schwarzer, weißer und silberner Farbe aufgebracht. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Sonneberg (Telefon: 03675 875 0, E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de)

