Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Unfall mit Hydrant und Mülltonne kollidiert

Ernstthal (ots)

Gestern früh befuhr ein 71-jähriger die Ortslage Lauscha in Richtung Neuhaus. Hier kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einem Hydranten, sowie einer Mülltonne, und blieb schließlich an einer Böschung stehen. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, sein Fahrzeug musste allerdings im Anschluss abgeschleppt werden.

