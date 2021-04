Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei verletzte Autofahrer, ein totes Reh und zwei stark beschädigte Pkw bei Wildunfall

Gahma/Ruppersdorf (ots)

Am gestrigen Abend fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw von Gahma in Richtung Ruppersdorf. Hinter ihm befand sich zu der Zeit ein 54-jähriger Pkw-Fahrer. Im Bereich eines Waldstücks sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung kam es zu Kollision mit dem Tier. Der 54-Jährige brachte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Vordermann auf. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Das Reh verendete noch am Unfallort. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

