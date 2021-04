Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weiterer Einbruch festgestellt

Bad Lobenstein (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es über das vergangene Wochenende zum Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Bayerischen Straße kam. Der oder die Täter drangen hier in das Objekt ein und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Möglicherweise steht diese Tat in Zusammenhang mit den bereits am Wochenende bekannt gewordenen Einbrüchen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126724/4898618). Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Telefon: 03672 417 1464, E-Mail: kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

