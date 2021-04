Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbelehrbarer Pkw-Fahrer unterwegs

Liebengrün/Ziegenrück (ots)

Am Freitagmittag wurde in Liebengrün bei Remptendorf ein 48-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei erbrachte ein Vortest den Hinweis auf eine Drogenbeeinflussung des Mannes aus Ziegenrück. Dieser wurde bereits mehrfach in den letzten Wochen unter Drogen stehend am Steuer seines Fahrzeuges festgestellt. Weiterhin erhärtete sich der Verdacht, dass er auch Betäubungsmittel in seiner Wohnung aufbewahrt, so dass diese im Anschluss durchsucht wurde. Hier stellten die Beamten u. a. circa 600 Gramm Cannabis, Bargeld im niedrigen 5-stelligen Bereich und weitere typische Gegenstände zum Drogenhandel sicher. Der Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen und Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Er schien durch das Geschehene allerdings nicht wirklich beeindruckt gewesen zu sein. Am gestrigen Abend wurde er nämlich erneut mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Auch hier verlief ein Drogenvortest wiederum positiv.

