Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle - Spitzenreiter fährt doppelt so schnell als erlaubt

Schleiz (ots)

Am Samstag führte die Polizei in der Oetterdorfer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden insgesamt 35 Verstöße registriert. Darunter 32 Verwarngelder und drei Bußgeldanzeigen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Pkw, der innerorts mit 100 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Diesen erwarten nun mindestens 200,- Euro Bußgeld (plus Gebühren/Auslagen), zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell