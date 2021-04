Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsserien in Neuhaus/Rwg. und Bad Lobenstein

Neuhaus/Rwg. und Bad Lobenstwin (ots)

Bad Lobenstein/Oberlemnitz/Unterlemnitz:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich von Bad Lobenstein und Umgebung zu bis dato vier bekannt gewordenen Einbrüchen durch unbekannte Täter. Diese brachen in eine Firma im Gewerbegebiet Unterlemnitz, eine Firma in Oberlemnitz, sowie in ein Labor und eine Zahnarztpraxis in Bad Lobenstein ein. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden u. a. Gartengeräte/-zubehör im hohen vierstelligen Gesamtwert und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der durch die Diebe verursachte Sachschaden dürfte sich mindestens im vierstelligen Bereich bewegen.

Neuhaus/Rennweg:

Im vermutlichen Tatzeitraum vom vergangenen Freitag bis Sonntag früh kam es in Neuhaus/Rwg. zu bis dato vier bekannt gewordenen Firmeneinbrüchen durch unbekannte Täter. Diese drangen in die Geschäftsräume zweier Firmen in der Straße "Am Herrnberg", sowie zweier Firmen in der Straße "Am Bornhügel" ein. Hieraus wurden den bisher vorliegenden Erkenntnissen nach u. a. Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Der durch die Diebe verursachte Sachschaden dürfte sich mindestens in der selben Höhe bewegen.

Ob die Taten in den jeweiligen Orten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Weitere Geschädigte der Diebestouren bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (Telefon: 03672 417 1464, E-Mail: kpi.saalfeld@polizei.thueringen.de) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell