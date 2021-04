Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs

Sonneberg (ots)

Am 24.04.2021 fiel den Beamten der PI Sonneberg in den Morgenstunden in Hüttengrund in der Steinacher Straße ein Pkw auf, welcher offenbar gefälschte Kennzeichen angebracht hatte. In der Folge sollte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei die 40-jährige Fahrerin versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte die Dame gestellt werden. Die 40-jährige verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis, ihr Fahrzeug war nicht zugelassen und versichert und darüber hinaus wurde ein gefälschtes Kennzeichen angebracht. Bei ihr und ihrem 35-jähriger Beifahrer wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen die beiden Personen wurden dementsprechend zahlreiche Verfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, eingeleitet.

