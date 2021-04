Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Sonneberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann befuhr am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, mit seinem Pkw die Coburger Allee in Sonneberg. Eine Funkstreifenwagenbesatzung wurde auf das Fahrzeug aufmerksam, folgte diesem und kontrollierte es kurz darauf. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,87 Promille. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen den nunmehr Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf den 38-jährigen Sonneberger kommen nun eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister zu.

Die gleiche Strafe kommt auf einen 25-jährigen Rumänen zu. Dieser wurde am 24.04.2021, gegen 00:07 Uhr, mit seinem Pkw in der Rathenaustraße kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,99 Promille. Auch er durfte die Weiterfahrt nicht fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell