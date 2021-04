Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter gestellt

Saalfeld (ots)

Ein Zeuge sah, wie sich drei Männer an einem Kaugummiautomaten in der Saalfelder Reinhardtstraße zu schaffen machten und informierte die Polizei. Der im Erdboden verankerte Automat hielt dem Diebstahlsversuch stand, deshalb entfernten sich die Personen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten ein 25- und ein 23-jähriger festgestellt werden, die sich nun für die Tat verantworten müssen. Als dritter Täter kommt ein 39-jähriger in Frage.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell