Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld-Köditz (ots)

Am Freitag befuhr eine 13-jährige mit ihrem Fahrrad die Kappellenstraße in Richtung An der Bahn. Ihr kam ein Pkw entgegen, der sie touchierte. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich. Da der Fahrer nicht anhielt, wird nun wegen "Unfallflucht" ermittelt. Zeugen wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld.

