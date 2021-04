Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Handtaschendiebstahl aus Pkw

Unterwellenborn (ots)

Am Freitag wurde gegen 10 Uhr aus dem Kofferraum von einem Volvo, der auf dem Kauflandparkplatz in Unterwellenborn geparkt war, eine Handtasche entwendet. Dafür wurde die Zeitspanne ausgenutzt, in der der Einkaufswagen zum Sammelplatz zurück gebracht wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

