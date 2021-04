Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher bei Sturz mit Kleinkraftrad leicht verletzt

B90 Klettigshammer - Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am 24.04.2021 gegen 16:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die B90 von Wurzbach in Richtung Leutenberg. In einer Linkskurve kam der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog sich dieser leichte Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Kleinkraftrad entstanden leichte Beschädigungen, ein Fremdverschulden kann gegenwärtig ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell