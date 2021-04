Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhänger mit falschem Kennzeichen unterwegs

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Bettelhecker Straße am Anhänger eines 45-Jährigen festgestellt, dass das angebrachte Kennzeichen ursprünglich einem anderen Anhänger zugeteilt wurde. Eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell