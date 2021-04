Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzter Person

Lichte (ots)

Gestern Mittag hielt ein 59-Jähriger mit einem Zustellfahrzeug in der Saalfelder Straße an. Dies übersah offensichtlich ein 40-jähriger AUDI-Fahrer und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Dabei wurde der 59-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der AUDI musste anschließend abgeschleppt werden. Die B281 wurde in dem Zusammenhang kurzzeitig voll gesperrt.

