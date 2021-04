Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand und führt Drogen mit sich

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Krautgasse ein 29-jähriger Radfahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei diesem einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille fest. Während den polizeilichen Maßnahmen leistete er anschließend Widerstand, so dass ihm u. a. Handfesseln angelegt werden mussten. Auch wurde in der Kleidung des Mannes eine geringe Menge Crystal aufgefunden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell