Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergebnis "Speedmarathon 2021"

Saalfeld (ots)

Die an der Verkehrskontrollaktion "Speedmarathon 2021" beteiligte Landespolizeiinspektion Saalfeld führte am gestrigen Tag Geschwindigkeitskontrollen an verschiedenen Stellen im Schutzbereich durch. Im Zeitraum von mehreren Stunden wurden hier insgesamt 113 Verstöße bzw. Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Zu erwähnen sind hier zwei Pkw, die mit 109 km/h bei erlaubten 70 km/h bzw. mit 145 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs waren.

